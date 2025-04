14 Jahren nach der Hochzeit: Paul McCartney gibt intime Einblicke in sein Eheleben

Paul McCartney gibt intime Einblicke in sein Eheleben

1 Paul McCartney mit seiner Ehefrau Nancy Shevell. Foto: imago/i Images / Pool / i-Images

Was Paul McCartney und Ehefrau Nancy Shevell in ihrer Freizeit zu Hause anstellen, wenn er keine Termine hat, möchte ein Fan wissen. Die überraschende Antwort des Ex-Beatles teilt er auf seiner Webseite.











Link kopiert



"Wir sind wie jedes andere normale Paar!", sagt Paul McCartney (82) über sein Eheleben. Für einen Blogbeitrag mit dem Titel "You Gave Me the Answer" auf der Webseite des Ex-Beatles beantwortete der Kultmusiker die persönliche Frage einer Facebook-Nutzerin namens Joan, wie er und Nancy Shevell (65) ihren Alltag verbringen.