14-Jährige in Illerkirchberg getötet

1 Die 14-Jährige war im Dezember vergangenen Jahres in Illerkirchberg getötet worden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Eine 14-Jährige stirbt nach einem Messerangriff in Illerkirchberg, ihre 13 Jahre alte Freundin überlebt schwer verletzt. Nun steht ein 27 Jahre alter Flüchtling aus Eritrea in Ulm vor Gericht.









Ihre Wege haben sich am 5. Dezember zufällig gekreuzt, eine 14-Jährige überlebt das nicht, ihre Freundin wird schwer verletzt: Der Messerangriff in Illerkirchberg sorgte bundesweit für Schlagzeilen, am Freitag (10 Uhr) beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27 Jahre alten Flüchtling aus Eritrea Mord und versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung vor.