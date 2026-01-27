135 Jahre Kreuzfahrt: Auf hoher See, nur so zum Spaß

Ein Schiff war früher ein Verkehrsmittel. Ein Vergnügen war eine Fahrt nicht. Bis Albert Ballin vor 135 Jahren die Kreuzfahrt erfand.
Die Elbe führte Eis und es war bitterkalt, als sich in Cuxhaven ein seltsames Schauspiel zutrug. Dutzende Schaulustige waren gekommen, um die „Augusta Victoria“ zu verabschieden. Auch der maritim interessierte Kaiser Wilhelm II. ließ es sich nicht nehmen, kurz vorbeizuschauen. Man schrieb den 22. Januar 1891, als der in Stettin gebaute Schnelldampfer mit Kurs auf Südeuropa ablegte. An Bord: 241 Menschen mit genug Geld, Zeit und Abenteuerlust, um sich fast zwei Monate auf eine Entdeckungstour gen Italien und den Orient zu begeben.