Möchtegern-Sportwagenbauer muss vier Jahre in Haft

1 Der 37-Jährige zog Investoren fast eine Million Euro aus der Tasche. Foto: MILAN Automotive GmbH

Mit 1325 PS in nur 2,47 Sekunden von Null auf Hundert: Ein 37-jähriger Unternehmer aus Österreich, der mit einem „Hypercar“ in die Automobilgeschichte eingehen wollte, muss wegen schweren Betrugs vier Jahre in Haft.

Wien - Das Projekt war Traum und Schwindel zugleich. Ein 37-jähriger Unternehmer aus Österreich, der mit einem „Hypercar“ in die Automobilgeschichte eingehen wollte, muss wegen schweren Betrugs vier Jahre in Haft. Gegen das am Donnerstag gesprochene Urteil des Wiener Landgerichts legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

„1325 PS treffen auf 1300 kg Leergewicht und lassen den Traumwagen in nur 2,47 Sekunden von Null auf Hundert jagen“, versprach der geständige Angeklagte im Sommer 2018 in einer Pressemitteilung. Erst jenseits von Tempo 400 sollte Schluss sein.

Zur Verwirklichung des Projekts fehlte es aber hinten und vorn an Geld. Um die Finanzierung sicherzustellen, verwies der 37-Jährige vor Investoren auf angebliche prominente Kaufinteressenten für seinen Prototyp - und zog ihnen so fast eine Million Euro aus der Tasche.