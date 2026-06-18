1 Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Im Fall des getöteten Fabian schwieg die Angeklagte bislang beharrlich. Das soll sich laut einem Verteidiger ändern. Bis zu einer Aussage wird es aber noch dauern.











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Rostock - Die des Mordes an dem achtjährigen Fabian angeklagte Frau will ihr bisheriges Schweigen brechen. Sie wolle aussagen, sagte ihr Verteidiger Thomas Löcker am Landgericht Rostock. In welchem Umfang und zu welchen Themen müsse aber noch geklärt werden. Als Termin stellte er den Verhandlungstag am 6. August in Aussicht. Dafür wird die Kammer des Landgerichts nach Angaben des Richters den Vormittag des Sitzungstages reservieren.