13. Staffel startet am 14. April bei VOX: Sing meinen Song startet mit neuem Konzept

VOX hat den Starttermin für die 13. Staffel von "Sing meinen Song" bekannt gegeben: Ab dem 14. April trifft sich der Cast in Südafrika. Die erste Folge funktioniert diesmal aber ganz anders als gewohnt.
Das Datum steht, das Konzept auch: VOX startet die 13. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" am Dienstag, den 14. April 2026, um 20:15 Uhr. Gedreht wird erneut in Südafrika, durch die Abende führt Gastgeber Johannes Oerding (44) zum bereits sechsten Mal. In der ersten Folge erwartet die Fans jedoch gleich eine Neuerung: Die Macher haben sich für den Auftakt ein neues Konzept ausgedacht.