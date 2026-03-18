13. Staffel startet am 14. April bei VOX: Sing meinen Song startet mit neuem Konzept

VOX hat den Starttermin für die 13. Staffel von "Sing meinen Song" bekannt gegeben: Ab dem 14. April trifft sich der Cast in Südafrika. Die erste Folge funktioniert diesmal aber ganz anders als gewohnt.

Das Datum steht, das Konzept auch: VOX startet die 13. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" am Dienstag, den 14. April 2026, um 20:15 Uhr. Gedreht wird erneut in Südafrika, durch die Abende führt Gastgeber Johannes Oerding (44) zum bereits sechsten Mal. In der ersten Folge erwartet die Fans jedoch gleich eine Neuerung: Die Macher haben sich für den Auftakt ein neues Konzept ausgedacht.

Bislang galt beim Tauschkonzert eine klare Regel: Jede Folge gehört einem einzigen Künstler, dessen Songs die anderen neu interpretieren. Damit ist es in der Auftaktfolge vorbei. Erstmals setzt VOX auf eine eigene Eröffnungssendung, in der alle Teilnehmer gleichzeitig ins Rampenlicht rücken. Jeder Künstler wird vorgestellt und bekommt gleichzeitig einen seiner Songs von einem anderen Gast neu vertont. Der Clou: Wer für wen singt und welches Lied gewählt wurde, wissen die anderen nicht.

Scorpions als Staffel-Highlight

Der Cast der neuen Runde vereint bekannte Gesichter und eine echte Überraschung. Popsänger Giovanni Zarrella (48), Singer-Songwriter Mark Forster (43) als Rückkehrer, Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn (39) alias Deine Cousine, Unheilig-Sänger Der Graf (56), Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler (40) sowie Schlager-Rapper Tream (27) sitzen diesmal auf dem Sofa. Als Special Guests für einen Abend reisen Klaus Meine und Rudolf Schenker (beide 77) von den Scorpions an, zwei der wohl bekanntesten deutschen Rockmusiker überhaupt.

Ab der zweiten Folge gilt dann wieder das bewährte Prinzip: Pro Abend steht ein Künstler mit seinem kompletten Repertoire im Mittelpunkt. Den Anfang macht am 21. April Alina Süggeler von Frida Gold, gefolgt von Unheilig (28. April), Mark Forster (5. Mai), Giovanni Zarrella (12. Mai), den Scorpions als Special (19. Mai), Tream (26. Mai) und zum Abschluss Deine Cousine am 2. Juni.

Doku-Reihe kehrt ebenfalls zurück

Auch für alle, die nach der Sendung noch tiefer einsteigen möchten, gibt es im April weiteres Material: Ab der ersten regulären Folge, also ab dem 21. April, schließt sich bei VOX am späteren Abend wieder die Doku-Reihe "Die Story" an. Das Format begleitet die Künstlerinnen und Künstler backstage, am Set von Videodrehs und in ruhigen Momenten nach intensiven Sessions. Alle Folgen stehen zudem auf RTL+ zur Verfügung, ab Folge zwei bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung.