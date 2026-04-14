Eddie Redmayne muss nach einem Tempoverstoß eine Geldstrafe in Höhe von über 1.700 Euro zahlen. Der Schauspieler war im vergangenen Oktober rund 13 km/h zu schnell in London unterwegs.

Eddie Redmayne (44) ist wegen eines Verkehrsverstoßes in London zur Kasse gebeten worden. Der Oscar-Preisträger war laut "The Independent" im vergangenen Oktober auf der A4 im Bereich Earl's Court deutlich zu schnell unterwegs. Sein Audi sei am 14. Oktober 2025 kurz vor 11 Uhr mit 28 Meilen pro Stunde (rund 45 km/h) gemessen worden - erlaubt waren nur 20 Meilen pro Stunde (ca. 32 km/h). Die Folge: drei Punkte auf dem Führerschein und eine Gesamtrechnung von 1.530 Pfund (etwa 1.761 Euro).

Redmayne bekannte sich schuldig Nach dem Vorfall räumte Redmayne ein, selbst am Steuer gesessen zu haben. Weil seine Rückmeldung auf den Anhörungsbogen zu spät einging, konnte der Fall nicht mehr außergerichtlich erledigt werden. Ein Polizeibeamter teilte "The Independent" zufolge mit, der Fall sei deshalb an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.

Der Westminster Magistrates' Court befasste sich schließlich am vergangenen Mittwoch mit der Angelegenheit. Redmayne musste nicht persönlich zu dem Termin erscheinen. Im Rahmen eines sogenannten "Single Justice Procedure", einem vereinfachten Verfahren für leichtere Straftaten, bekannte er sich schuldig und wurde zu einer Geldstrafe von 1.000 Pfund verurteilt. Hinzu kamen 130 Pfund Verfahrenskosten sowie ein Opferentschädigungszuschlag von 400 Pfund.

Der Verstoß ereignete sich auf der A4 Cromwell Road, wo seit Herbst 2023 ein Tempolimit von 20 mph gilt. Die Maßnahme ist Teil einer Initiative der Organisation Transport for London, die Geschwindigkeiten auf zahlreichen Straßen in der Hauptstadt reduzieren soll.