Nach dem Tod der 13-jährigen Emily auf einer Klassenfahrt nach London fordert ihr Vater 125.000 Euro Schmerzensgeld vom Land NRW. Nun wird der Fall vor Gericht verhandelt.
Fast sieben Jahre nach dem Tod der 13-jährigen Emily auf einer Klassenfahrt nach London verhandelt das Düsseldorfer Landgericht über eine Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen. Emilys Vater fordert Schmerzensgeld in Höhe von 125.000 Euro. Mit einer Entscheidung sei in dem Zivilprozess aber noch nicht zu rechnen, sagte eine Gerichtssprecherin (Az. 2b O 112/25).