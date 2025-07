13-Jährige aus Aspach: Zu groß, um noch cool zu sein? Louisa sucht eine Freundin auf Augenhöhe

1 Groß und schlank – klingt perfekt, aber Louisa Pfeiffer fühlt sich nicht wohl mit ihrer Körpergröße. Foto: Gottfried Stoppel

Louisa Pfeiffer ist ein Teenager, der gern zur Schule geht, Pferde mag und mit Freunden loszieht. Dass sie mit 13 Jahren 1,87 Meter groß ist, macht ihr dabei das Leben schwer.











Wenn sie gefragt wird, was sie sich wünschen würde, muss Louisa Pfeiffer nicht lange überlegen. Die 13-Jährige wäre gerne deutlich kleiner. So ein Mittelding zwischen ihrem Bruder und ihrer Mutter würde ihr völlig reichen. Heißt: die Schülerin aus dem Aspacher Ortsteil Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) wäre gerne so um die 1,65 bis 1,70 Meter – doch die Realität sieht anders aus. Louisa Pfeiffer ist aktuell 1,87 Meter groß und noch nicht ausgewachsen. „Wir waren erst kürzlich das Handgelenk vermessen. Da wird ein Röntgenbild angefertigt, um beurteilen zu können, ob die Wachstumsfuge noch offen, oder schon geschlossen ist“, erklärt Mama Nina Pfeiffer.