14-Jährige aus Aspach: Ziemlich groß, na und! Louisa hat jetzt Freunde auf Augenhöhe und coole Haare

Louisa Pfeiffer mag die Schule und zieht mittlerweile auch gern mit Freunden los – dass sie mit gerade mal 14 Jahren schon 1,87 Meter groß ist, spielt dabei eigentlich keine Rolle mehr.
Louisa Pfeiffer hat neue Freundinnen gefunden. Klingt nicht wirklich wie eine außergewöhnliche und spektakuläre Neuigkeit, ist es für die Schülerin aus dem Aspacher Ortsteil Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) aber – und was für eine. Die 14-Jährige hatte öffentlich nach neuen Freundinnen gesucht und zwar nach solchen auf Augenhöhe, denn Louisa Pfeiffer ist aktuell 1,87 Meter groß und noch nicht mal ausgewachsen. „Wir waren extra das Handgelenk vermessen. Da wird ein Röntgenbild angefertigt, um beurteilen zu können, ob die Wachstumsfuge noch offen, oder schon geschlossen ist“, erklärt Mama Nina Pfeiffer.