An ihrem 13. Hochzeitstag verteilen Prinzessin Kate und Prinz William Geschenke: Sie teilen ein Hochzeitsfoto, das die Öffentlichkeit bislang noch nicht kannte.

Zu ihrem 13. Hochzeitstag machten Prinz William und Prinzessin Kate ihren Anhängern am Montag ein besonderes Geschenk: Der Kensington Palace veröffentlichte ein Hochzeitsfoto des britischen Thronfolgerpaares, das man bislang noch nicht kannte.

Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt William, der in Uniform hinter Kate steht und seine Hände auf ihr Brautkleid legt, sie hält ihren Brautstrauß. Als Fotografin ist Millie Pilkington vermerkt, sie lichtet die Wales’ immer wieder ab, vor allem auch die drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. „Heute vor 13 Jahren“, lautete der Post zum Foto. In kürzester Zeit hatte der Post schon über eine halbe Million Likes gesammelt.

Pilkington kommentierte unter dem Foto: „Alles Gute zum Hochzeitstag. Ich kann kaum glauben, dass es schon 13 Jahre her ist. Ich erinnere mich so gut an diesen Moment.“

Prinz William und Kate Middleton hatten am 29. April 2011 in der Londoner Westminister Abbey geheiratet. Millionen Menschen verfolgten damals die Übertragung im Fernsehen.

Ihr Hochzeitstag fällt in eine schwierige Zeit für die Wales’: Prinzessin Kate hatte vor etwa einem Monat bekannt gegeben, dass bei ihr nach einer Operation Krebs gefunden worden war. Sie bekommt vorsorglich eine Chemotherapie und nimmt derzeit keine öffentlichen Termine wahr.