Zwei lange Jahre mussten die Fans auf neuen Lesestoff warten - doch die Geduld wird belohnt. Am 16. Oktober erscheint mit "Apfelstrudel-Alibi" der 13. Band der Kultreihe um den bayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Bestsellerautorin Rita Falk (61) lässt ihre Leser wieder eintauchen in das unnachahmliche Universum zwischen Leberkässemmeln, skurrilen Ermittlungen und deftigen Dialogen. spot on news durfte den Kriminalroman vorab lesen.