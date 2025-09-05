13,90 Euro – lohnt sich das?: Über diese Zwiebel redet das ganze Stuttgarter Weindorf

Sieht aus wie eine Blume, ist aber eine riesige Zwiebel: Bei Currles Culinarium auf dem Stuttgarter Weindorf bekommt man für 13,90 Euro einen Zwiebelzupfer. Wer kauft sowas?
Die Zwiebel kennt man in der schwäbischen Küche eher vom Zwiebelrostbraten, auf dem Weindorf in Stuttgart gibt es eine ganz andere Zwiebelkreation: eine frittierte „Zwiebelblume“. Die fettige Angelegenheit kommt ursprünglich – wie sollte es anders sein – aus den USA. Eine große Zwiebel wird erst speziell gestanzt, paniert und dann goldbraun frittiert. Am Ende sieht die Zwiebel fast aus wie eine Blume. Daher kommt auch der Name: „Blooming Onion“.