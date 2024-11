125 Jahre Stuttgarter Rudergesellschaft: „Uns ist das Wasser bis zum Bauchnabel gestanden“

1 Florian Roller brachte es als eines der Aushängeschilder des Vereins sogar zu mehreren WM-Titeln. Foto: imago /ZUMA Press/Foto Olimpik

Vor der Jubiläumsfeier am Samstag blickt die Vereinsvorsitzende Petra Berner auf die lange Geschichte des Vereins, der Olympioniken und Weltmeister hervorbrachte und auch ein Jahrhunderthochwasser überstand.











Mit einem zum Bootshaus umfunktionierten Schuppen am Gaisburger Wehr startete am 7. August 1899 die Geschichte der Stuttgarter Rudergesellschaft. 125 Jahre später ist jene ein Verein, der Olympioniken und Weltmeister hervorgebracht hat. Vor der Jubiläumsfeier im Kursaal Bad Cannstatt am Samstag blickt die Vorsitzende Petra Berner auf ihre eigene Zeit bei der StRG, deren lange Historie und aktuelle Herausforderungen.