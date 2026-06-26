12-Uhr-Regelung für Spritpreise: Tankstellen-Kontrollen in Baden-Württemberg greifen noch nicht

Wer überwacht und sanktioniert Verstöße von Tankstellenbetreibern gegen die 12-Uhr-Regelung? Bundeskartellamt, Landesregierung und Behörden vor Ort verweisen auf Unklarheiten.

Soweit ist die Lage klar: Der Tankrabatt läuft Ende Juni aus – für Benzin und Diesel muss wieder mehr gezahlt werden. Doch die sogenannte 12-Uhr-Regelung bleibt. Die meisten Autofahrer haben sich daran gewöhnt. Doch wer sorgt dafür, dass sie von den Tankstellen auch umgesetzt wird? Da werden die Zuständigkeiten noch hin und her geschoben. Ein Überblick.

Was kommt nach dem Tankrabatt? Der Tankrabatt kostet den Staat 1,6 Milliarden Euro an entgangenen Einnahmen. Doch er hat viel Druck aus diesem Konfliktthema weichen lassen. „Die Bundesregierung hat Glück gehabt und kann mit einigermaßen gutem Gewissen den Tankrabatt auslaufen lassen“, sagt Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbandes (TIV), der vor allem Pächter und Eigentümer vertritt, denen die Mineralölmultis von BP (Aral) bis Shell die Spritpreise diktieren. Damit meint er auch die dank der Ruhe in Nahost gesunkenen Rohölpreise, die die Summen an den Zapfsäulen erträglicher erscheinen lassen.

„Das ändert nichts daran, dass die Benzinpreise Anfang Juli auf um die zwei Euro steigen werden und die Dieselpreise zumindest nah an die Marke heran“, sagt er – einfach weil die Steuerermäßigung von 16,7 Cent pro Liter wegfällt und von den Konzernen wieder aufgeschlagen wird. „Dann landen wir bei rund 20 Cent teurerem Sprit im Vergleich zum Niveau kurz vor der Krise.“

Nach einer SWR-Datenanalyse lag der Liter Super-Benzin am Donnerstagnachmittag im Mittel bei 1,86 Euro, der mittlere E10-Preis bei 1,80 Euro und Diesel bei 1,71 Euro.

Infolge der Entspannung am Golf hat die Mineralölwirtschaft nach Rabls Einschätzung auch ihre „Risikozuschläge“ reduziert – die Nervosität, die die Preise nach dem ersten Angriff auf den Iran hochgetrieben hatte, ist gewichen. Diese Zuschläge haben wohl dazu geführt, dass der Tankrabatt aus Sicht der Monopolkommission nicht vollständig an die Autofahrer weitergegeben wurde.

Die wirkliche Entspannung, so Rabl, komme erst, wenn die Lieferkette wieder intakt sei. „Dass alles normal fließt, spüren wir noch nicht.“ Dies werde wohl erst in mindestens einem halben Jahr der Fall sein.

Wie wirkt die 12-Uhr-Regelung? Die seit dem 1. April geltende gesetzliche Vorgabe, dass die Tankstellen nur einmal am Tag – um 12 Uhr – die Spritpreise erhöhen dürfen, ist brisant. Dem Autofahrer erspart sie im Vergleich zum Preiswirrwarr vorher unliebsame Überraschungen. Allerdings hat es auch schon Hunderttausende von Datenexperten dokumentierte Verstöße gegeben – womöglich ohne große Ahndung.

TIV-Sprecher Rabl nimmt die Konzerne an der Stelle sogar in Schutz. „Nach unserer Beobachtung haben sich die Großen – vor allen Dingen Aral, Shell, Jet, Agip und Esso – angesichts des öffentlichen Drucks bei der 12-Uhr-Regelung korrekt verhalten.“ Ein paar mittelständische Tankstellenketten mit diversen Standorten oder kleinere freie Tankstellen vor allem im süddeutschen Raum, die angesichts der Fülle der Betriebe für die Behörden nicht so leicht zu kontrollieren seien, hätten sich möglicherweise nicht dran gehalten. Aus dem eigenen Verband habe er bisher von keinem Tankstellenpächter gehört, dass gegen Regeln verstoßen worden sei oder ein Bußgeldbescheid zugestellt worden sei. Dabei handele es sich ohnehin um Einzel- oder Mehrfachbetreiber von Tankstellen, „die sich im Prinzip an die Regeln halten, weil sie keinen Ärger mit Behörden haben wollen“.

Wer überwacht die 12-Uhr-Regelung? Einige Landesregierungen betonen, Vergehen schneller ahnden zu wollen, die Regierung in Stuttgart hält sich noch zurück. Auch die Regierung in Bayern steht im Verdacht, es mit der Kontrolle nicht eilig zu haben. Dahinter steckt auch das Bemühen, die Bürokratie nicht noch auszuweiten.

Das Wirtschaftsministerium verweist einerseits auf die für den Vollzug zuständigen unteren Verwaltungsbehörden – also knapp 177 Landratsämter, große Kreisstädte oder Stadtkreise im Südwesten. Andererseits richtet sie den Blick auf die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) beim Bundeskartellamt. Dort werden die Preisdaten von den etwa 15 000 Tankstellen bundesweit erhoben und analysiert. „Die Einhaltung der 12-Uhr-Regelung wird seit Inkrafttreten automatisiert von uns überwacht“, sagt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. „Abweichungen werden lückenlos aufgezeichnet.“ Gemeint sind Anhebungen der Preise mehrmals pro Kalendertag oder zu einer anderen Uhrzeit als 12 Uhr mittags.

Die Markttransparenzstelle leitet mögliche Verstöße lediglich weiter. „Für die Durchsetzung der Regel und etwaige Bußgelder sind die Länder zuständig – wir stehen mit diesen in Kontakt und haben bereits einzelne Datenpakete übermittelt“, so Mundt. Jetzt würden offene Zuständigkeitsfragen geklärt und die technischen Voraussetzungen für eine flächendeckende Weiterleitung geschaffen. Zum Teil stehe die Zuständigkeit in den Ländern schon fest, aber konkrete Vollzugsbehörden seien noch unbekannt, heißt es. Genannt werden acht Länder, die der Aufforderung Folge geleistet hätten – Baden-Württemberg gehört nicht dazu.

Mundt zufolge ist die Zahl der Abweichungen „durchaus hoch“. Meist handele es sich um wenige Minuten – fast 90 Prozent lägen zwischen 11.50 und 12.10 Uhr. „Es gibt aber auch grobe Abweichungen“, sagt er.

Wie erfolgt die Sanktionierung? Die Stadt Stuttgart sieht sich grundsätzlich für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Verhängung von Bußgeldern zuständig. Eine eigene Überwachung der Kraftstoffpreise durch die Stadt erfolge aber nicht, sagt ein Sprecher.

Aktuell lägen keine Datenmeldungen der Markttransparenzstelle vor, daher gebe es noch keine praktischen Erfahrungen mit den Bußgeldverfahren. Die organisatorischen Voraussetzungen seien geschaffen worden: Die Bußgeldstelle beim Amt für öffentliche Ordnung sei für die Prüfung der Meldungen und die Durchführung etwaiger Ordnungswidrigkeitenverfahren zuständig und habe dazu ein gesondertes Postfach eingerichtet. Über mögliche Sanktionen würde erst im jeweiligen Einzelfall entschieden.