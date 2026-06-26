12-Uhr-Regelung für Spritpreise: Tankstellen-Kontrollen in Baden-Württemberg greifen noch nicht

Wer überwacht und sanktioniert Verstöße von Tankstellenbetreibern gegen die 12-Uhr-Regelung? Bundeskartellamt, Landesregierung und Behörden vor Ort verweisen auf Unklarheiten.
Soweit ist die Lage klar: Der Tankrabatt läuft Ende Juni aus – für Benzin und Diesel muss wieder mehr gezahlt werden. Doch die sogenannte 12-Uhr-Regelung bleibt. Die meisten Autofahrer haben sich daran gewöhnt. Doch wer sorgt dafür, dass sie von den Tankstellen auch umgesetzt wird? Da werden die Zuständigkeiten noch hin und her geschoben. Ein Überblick.