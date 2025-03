12-Stunden-Wanderung: Event an Christi Himmelfahrt: 47 Kilometer zu Fuß durchs Remstal

1 An der Remstalwanderung im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 1500 Wanderfreunde. Foto: Gottfried Stoppel

Die Remstal-Wanderung findet in diesem Jahr am 29. Mai statt. Von Remseck aus geht’s über Winnenden, Korb und Waiblingen – und dann wieder zurück an den Neckar.











Ein Event, natürlich nicht nur für die Männer am Vatertag: Die beliebte 12-Stunden-Wanderung durch das Remstal lockt auch in diesem Jahr am Feiertag Christi Himmelfahrt, auf Schusters Rappen die schöne Landschaft zu durchstreifen. Da dieser Feiertag stets 39 Tage nach Ostersonntag stattfindet, ist der Termin in diesem Jahr somit am Donnerstag, 29. Mai.