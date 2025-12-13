Eggi, Rave-Ioli, King und Muuhnika - wer wird als letztes enttarnt? Kurz vor dem Finale der 12. Staffel "The Masked Singer" am 13. Dezember gibt es einen Blick auf die bisherigen Siegerinnen und Sieger.

Am Samstag, 13. Dezember, steigt das Finale der zwölften Staffel von "The Masked Singer" (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Nachdem bereits Clemens Schick, "Evil" Jared Hasselhoff, Natalia Wörner, Brigitte Nielsen und Barbara Becker enthüllt worden sind, sind noch vier Maskierte im Rennen. Heute Abend wird sich herausstellen, welcher Promi als neuer Sieger hervorgeht und in die Fußstapfen von Loi, Mirja Boes und Co. tritt.

Erste Staffel: Max Mutzke als Astronaut In der Premierenstaffel konnte sich mit Max Mutzke (44) ein professioneller Sänger als Sieger durchsetzen, wie es auch in den Folgejahren häufig der Fall war. Als Astronaut verzauberte er das Publikum samt Rateteam mit seiner Stimme so sehr, dass er im August 2019 im Finale gegen Grashüpfer Gil Ofarim (43) und Engel Bülent Ceylan (49) gewann. "Keiner wusste, was auf einen zukommt, weder die Teilnehmer noch die Beteiligten an der Show", blickte Mutzke im März 2020 im Interview mit spot on news auf die erste Staffel zurück. "Dann wurde es so ein erfolgreiches Fernsehformat und das dann zu gewinnen, war schon geil." Bekannt wurde Mutzke 2004 durch Stefan Raabs Castingshow "SSDSGPS (Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star)". Beim ESC in Istanbul erreichte er dann mit "Can't Wait Until Tonight" den achten Platz. 2025 kehrte er zu dem Song-Contest zurück - als Gastjuror für die deutsche Vorentscheidung.

Zweite Staffel: Tom Beck als Faultier

2020 in der zweiten Staffel setzte sich Sänger und Schauspieler Tom Beck (47) im überdimensionalen Faultierkostüm durch. Auf den Plätzen hinter ihm landeten Wuschel Mike Singer (25) und Drache Gregor Meyle (47). "Die größte Herausforderung war die Geheimhaltung über diesen langen Zeitraum. Noch nicht mal meine Eltern wussten, dass ich mitmache", erklärte Tom Beck im Interview mit spot on news. 2025 landete er zusammen mit Evelyn Weigert (37) mit "Halt dein Maul" einen viralen Hit. Im Oktober war er in der Netflix-Serie "Alphamännchen" zu sehen und im November an der Seite seiner Ehefrau Chryssanthi Kavazi (36) in der ZDFneo-Minireihe "the other gAIrl".

Dritte Staffel: Sarah Engels als Skelett

In der dritten Staffel im Herbst 2020 hatte erstmals eine Frau die Nase vorne: Sarah Engels (33), damals noch Lombardi, überzeugte in einem Skelett-Kostüm vor Alien Alec Völkel (53) und Nilpferd Nelson Müller (46). "Die Heimlichtuerei hat schon viel Energie und auch Zeit gekostet. Wenn man auf Social Media so aktiv ist wie ich, fällt es einem wirklich schwer, alle zu verwirren", erklärte die einstige "DSDS"-Zweite spot on news nach ihrem Sieg. Seit November stellt sich die zweifache Mutter einer neuen Herausforderung: Sie ist in Köln in der Hauptrolle im Musical "Moulin Rouge" zu sehen.

Vierte Staffel: Sasha als Dinosaurier

Im Frühjahr 2021 wurde mit Sasha (53) der nächste Sänger gekürt. Hinter ihm platzierten sich in der vierten Staffel Leopard Cassandra Steen (45) und Flamingo Ross Antony (51). Der Gewinner im Dinosaurier-Kostüm stand vor einer besonderen Herausforderung: Sein Kumpel Rea Garvey (52) saß im Rateteam. "Zu wissen, da sitzt einer meiner besten Freunde - das war tatsächlich ein Punkt, über den ich bei der Entscheidung, mitzumachen oder nicht, nachgedacht habe", sagte Sasha, der im August 2025 nach zwölf Jahren Pause seine Kunstfigur Dick Brave in der "Giovanni Zarrella Show" wiederbelebt hat.

Fünfte Staffel: Alexander Klaws als Mülli Müller

2003 war Alexander Klaws (42) der erste "DSDS"-Sieger, im November 2021 konnte der Sänger auch bei "The Masked Singer" absahnen. Unter dem Kostüm des Müllmonsters Mülli Müller gewann er die fünfte Staffel gegen Raupe Sandy Mölling (44) und Heldin Christina Stürmer (43). Im Interview mit spot on news verriet er: "Mein Sohn hat - das ist jetzt kein Spaß - Mülli Müller im Kindergarten gespielt, obwohl er gar nicht wusste, dass ich es bin." Anschließend durfte er im Spin-off "The Masked Dancer" im Rateteam miträtseln. Seit November ist der Musicaldarsteller an einzelnen Terminen wieder als "Tarzan" in Hamburg zu sehen.

Sechste Staffel: Ella Endlich als Zebra

Im April 2022 ging Ella Endlich (41) als Siegerin aus der sechsten Staffel hervor. Die Sängerin steckte im Zebra-Kostüm und setzte sich im Finale gegen Dornteufel Mark Keller (60) und Discokugel Jeanette Biedermann (45) durch. "Es war unglaublich. Es ist wirklich so, wie alle sagen: Das Team hier ist unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht", schwärmte Endlich anschließend. Zwei Monate nach ihrem Sieg erschien ihr Album "Sternschwimmer", ein Jahr später nahm sie eine ganz neue Rolle ein: Endlich wurde Mutter eines Sohnes. 2025 nahm sie an der Sat.1-Sendung "Das große Promibacken" teil, die sie allerdings als Erste wieder verlassen musste. Im November war sie dann bei der "Let's Dance"-Tour dabei. 2019 hatte sie in der RTL-Tanzshow den zweiten Platz belegt.

Siebte Staffel: Daniel Donskoy als Maulwurf

Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy (35) gewann am 5. November 2022 das Finale der siebten Staffel vor Werwolf Bürger Lars Dietrich (52) und Rosty Rick Kavanian (54). 2023 war er in der US-Miniserie "Ein Funken Hoffnung - Anne Franks Helferin" auf Disney+ zu sehen, 2024 im Göttinger "Tatort: Geisterfahrt" und in der ProSieben-Sendung "Schlag den Star", die er gegen Sänger Max Giesinger (37) gewann.

Achte Staffel: Luca Hänni als Schuhschnabel

Im Frühjahr 2023 wurde der Schweizer Sänger Luca Hänni (31) Sieger der achten Staffel vor Igel Felicitas Woll (45) und Diamantula/Mystica Patricia Kelly (56). Mit Letzterer veröffentlichte er kurz nach der Show die Single "Not Everyone's Darling". Dass er Fan des Formats ist, bewies der einstige "DSDS"-Sieger auch in seiner Heimat, wo er mehrmals Mitglied des Rateteams von "The Masked Singer Switzerland" war. Im Juni 2024 wurde Hänni Vater einer Tochter. 2025 trat er unter anderem in der Schweizer Hommage beim ESC in Basel auf und gewann im Juni "Eltons 12". Seit Oktober betreibt er mit Ehefrau Christina (35) wieder den Pocast "Don't worry, be Hänni".

Neunte Staffel: Jennifer Weist als Eisprinzessin

Mit Jennifer-Rostock-Frontfrau Jennifer Weist (39) landete in der neunten Staffel im Herbst 2023 zum dritten Mal eine Frau ganz oben auf dem Siegertreppchen. Unter dem Kostüm der Eisprinzessin ließ sie Mustang Hendrik Duryn (58) und Lulatsch Pasquale Aleardi (54) im Finale hinter sich. 2025 sorgte sie mit ihrem im Mai veröffentlichten Buch "Nackt: Mein Leben zwischen den Zeilen" für viel Aufmerksamkeit: In der Autobiografie prangerte sie Machtmissbrauch und Sexismus in der Musikindustrie an und berichtete von sexuellen Übergriffen zu Beginn ihrer Karriere.

Zehnte Staffel: Mirja Boes als Floh

Auch für Comedy-Star Mirja Boes (54) ist Singen nichts Unbekanntes, sie hat schon mehrere Partyhits veröffentlicht. In der zehnten Staffel im Frühjahr 2024 überzeugte sie ein breites Publikum von ihren Künsten. Als Floh setzte sie sich gegen die Flip Flops Heiko und Roman Lochmann (26) sowie Krokodil Sebastian Krumbiegel (59) durch. Danach war sie weiter in etlichen Formaten zu sehen, etwa Anfang des Jahren als Moderatorin von "Murmel Mania", in "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber" sowie beim Abschied von Reiner Calmund (77) im "Grill den Henssler Sommerspecial".

Elfte Staffel: Loi als Panda

Zuletzt gewann Sängerin Loi (23) im Dezember 2024 die elfte Staffel - und damit die dritte Frau hintereinander. Sie überzeugte im Panda-Kostüm vor Seeräuber Joris (36) und Qualle Mandy Capristo (35). Die Musikerin, die 2022 ihren Durchbruch mit der Single "Gold" hatte, freute sich hinterher: "Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, in den Panda zu schlüpfen". 2025 stand bei ihr weiter die Musik im Fokus: Sie brachte ihr Debütalbum "Left In Your Love" heraus und ging auf Tour. 2026 stehen weitere Auftritte in Deutschland, Österreich und Luxemburg an.

Weitere Sieger im "Masked Singer"-Universum

Das Sendeformat, das seinen Ursprung 2015 in Südkorea als "King of Mask Singer" hatte und in verschiedenen Ländern adaptiert wurde, kam in Deutschland so gut an, dass noch weitere Shows produziert wurden. Zudem wanderte sie von dienstags über donnerstags ab der fünften Staffel auf den Primetime-Sendeplatz am Samstagabend. 2021 gab es den Ableger "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow", den Sängerin Yvonne Catterfeld (46) am 2. Weihnachtstag als Weihnachtsgans gewann. Anfang 2022 ging es im Spin-off "The Masked Dancer" vor allem um Bewegungsmuster und Choreografie. Dennoch hatte erneut ein Sänger die Nase vorne: Oli.P (47) als Affe.