Eggi, Rave-Ioli, King und Muuhnika - wer wird als letztes enttarnt? Kurz vor dem Finale der 12. Staffel "The Masked Singer" am 13. Dezember gibt es einen Blick auf die bisherigen Siegerinnen und Sieger.
Am Samstag, 13. Dezember, steigt das Finale der zwölften Staffel von "The Masked Singer" (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Nachdem bereits Clemens Schick, "Evil" Jared Hasselhoff, Natalia Wörner, Brigitte Nielsen und Barbara Becker enthüllt worden sind, sind noch vier Maskierte im Rennen. Heute Abend wird sich herausstellen, welcher Promi als neuer Sieger hervorgeht und in die Fußstapfen von Loi, Mirja Boes und Co. tritt.