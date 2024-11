12. Spieltag: Wolfsburg zerlegt Leipzig, Leverkusen neuer Dritter

3 Leipzig rutscht immer tiefer in die Krise. Foto: Jan Woitas/dpa

Trainer Marco Rose gerät bei RB Leipzig immer stärker unter Druck, die Sachsen verlieren am Samstag schon wieder. Meister Leverkusen hat in Berlin Mühe, in Freiburg hält eine Serie.











Berlin - RB Leipzig rutscht in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Die Sachsen verloren am Samstag gegen den VfL Wolfsburg mit 1:5 (0:3), der Druck auf Trainer Marco Rose wird nach der fünften Pflichtspielniederlage in den vergangenen sechs Partien nochmals größer. In der Tabelle rutsche Leipzig auf Platz vier, Meister Bayer Leverkusen zog durch das 2:1 (1:1) beim 1. FC Union Berlin vorbei.