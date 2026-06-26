Das finale Gruppenspiel gegen Ecuador hat das DFB-Team verloren. Die Unterstützung der deutschen Fans vor den Fernsehern ist derweil weiterhin meisterlich.
Die nationale und internationale Presse ist sich ausnahmsweise einig: Die 2:1-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador war durchaus verdient - und gibt für das anstehende Sechzehntelfinale gegen den noch nicht feststehenden Gegner einige Rätsel auf. Rätsel, die Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und Co. bis zur nächsten Partie am kommenden Montag dringend lösen müssen, wenn es im Turnier weit gehen soll.