Der VfB Stuttgart schliddert in die Ergebniskrise

16 Auch VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez gelingt im Spiel in Freiburg nicht viel. Foto: Baumann

Trotz 27:9 Torschüssen holt der VfB beim SC Freiburg keinen Punkt. Vieles am Stuttgarter Spiel erinnert an vergangene Zweitligazeiten, findet Sportredakteur Heiko Hinrichsen im „Nachschuss“.









Freiburg - Diese Bilanz sorgt für wenig Heiterkeit: Von den vergangenen sieben Bundesligaspielen hat der Aufsteiger aus Stuttgart nur eines gewonnen, dabei konnte das Team gerade mal fünf von 21 möglichen Punkten holen. Die Formkurve des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga, sie zeigt also nach dieser englischen Woche mit dem 0:3 von Bielefeld und dem 1:2 von Freiburg ganz deutlich nach unten. Die ersten Alarmglocken, sie dürften daher in Bad Cannstatt bereits zu hören sein.