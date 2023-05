3 Königstraße, Sommer 1942: In der Bildmitte schaut der Vater unseres Autors in die Kamera. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Auf einem der 12 000 Bilder aus Stuttgart 1942 entdeckt unser Autor seinen Vater, auf einem anderen sein Elternhaus – und kommt darüber ins Grübeln.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Das ist so ein Moment, in dem einem die Kaffeetasse gerne mal aus der Hand fällt: Frühstück, die Zeitung ist wie immer dabei, der Blick fällt auf einen Artikel der Serie „Stuttgart 1942“. Es geht um die Königstraße. Auf dem historischen Foto ist der Teil der heutigen Einkaufsmeile direkt beim Bahnhof zu sehen: Fassaden, Ladenschilder, viele Passanten. Und unter den Fußgängern ein Mann in Uniform: mein Gott, der sieht aus wie ich in jung!