11. Spieltag: Bayern feiern Rekord mit Comeback - Remis im Verfolgerduell

Bayern siegt nach einem 0:2-Rückstand mit 6:2 - eine Gala für einen Rekord. In Dortmund trifft der eingewechselte Adeyemi, zum Sieg reicht es nicht. Eine Wende in Wolfsburg bleibt aus, Augsburg siegt.
Berlin - Der FC Bayern hat auch dank einer Gala von Fußball-Teenager Lennart Karl seinen eigenen über 50 Jahre alten Bundesliga-Rekord eingestellt. Begleitet von Protesten der Fans bei allen Spielen gegen eine mögliche Maßnahmen-Verschärfung der Politik zur Sicherheit in den Stadien gewannen die Münchner nach einem frühen 0:2-Rückstand mit 6:2 gegen den SC Freiburg.