Deutsche Fans feiern Gruppensieg mit Autokorso in Stuttgart

10 Die deutschen Fans feierten den Gruppensieg ausgelassen mit einem Autokorso durch Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Die deutsche Nationalelf feiert in letzter Sekunde den Gruppensieg – danach gibt es bei den Fans kein Halten mehr. Sie versammeln sich zum Autokorso durch Stuttgart. Wir haben die Bilder.











Sie haben den Gruppensieg klargemacht! Durch den späten Ausgleichstreffer von Niklas Füllkrug gegen die Schweiz steht die deutsche Nationalelf am Ende der Gruppenphase nun doch auf Platz 1 – und könnte deshalb im Viertelfinale eine erneute Reise nach Stuttgart antreten. In der Schwabenmetropole war am Sonntagabend aber erstmal ein Autokorso angesagt. Wir haben die Bilder.