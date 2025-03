1 Der Standort der mobilen Blitzer wird oft gewechselt. Hier steht ein Gerät in der Pischekstraße in Stuttgart-Ost. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Polizei hat eine 21-jährige Autofahrerin gestoppt, die in den vergangenen Monaten offenbar regelmäßig durch Stuttgart gerast ist. Dass sie nicht aus Deutschland stammt, erschwerte die Ermittlungen.











Mehr als 100 Mal soll eine 21 Jahre alte Autofahrerin in den vergangenen Monaten in Stuttgart Geschwindigkeitsverstöße begangen haben. Auf die Frau kommt nun ein Gesamtbußgeld in Höhe von rund 11 700 Euro zu. Zudem erhält sie ein siebenmonatiges Fahrverbot sowie 25 Punkte in Flensburg.