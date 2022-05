18 Die Mitglieder dieser Ministrantengruppe aus dem Saarland freuen sich nach stressiger Anreise, dass es los geht. Foto: vv

Der 102. Katholikentag ist eröffnet. Während auf der Bühne im Schlossgarten die Prominenz gesprochen hat, haben wir uns am Rande umgesehen – und auch schon einen Workshop besucht. 1500 Veranstaltungen sind geboten – auch viele für Jugendliche.















Es ist eine friedliche Stimmung im Oberen Schlossgarten. Rund 6000 Gläubige haben sich auf der Wiese vor der Bühne für die Eröffnung des Katholikentags versammelt. Auffällig sind die blau-gelben Spendenschals, die viele um den Hals hängen haben, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Aber niemand trägt so viele auf einmal wie Nina Senkbeil. Sie ist eine der Helferinnen und hat einen ganzen Berg auf dem Arm: „Nachschub“. Denn die Schals gehen gut weg. „Rund 4000 Schals“ habe man, sagt Senkbeil, die selbst aus Berlin angereist ist und seit Montag im Einsatz ist. Sie freut sich auf die nächsten Tage bis Sonntag. „Am schönsten ist für mich, ganz viele Leute wieder zusehen“ – Menschen, die sie immer auf dem Katholikentag trifft. Der in Stuttgart ist ihr vierter.

Helferin Nina Senkbeil Foto: v

Vom Zugausfall lassen sie sich ihre gute Laune nicht vermiesen

Bischof Gebhard Fürst erzählt gerade auf der Bühne im Oberen Schlossgarten, dass ihm „das Herz aufgeht“, dass die Katholikinnen und Katholiken wieder gemeinsam ihren Katholikentag feiern können. Da schlagen ein paar Schritte weiter etwas abseits 17 junge Ministranten aus dem Saarland erleichtert ihr Lager auf. Sie fallen auf, weil sie mit Sack und Pack angekommen sind und sich mit ihren Schlaf- und Rucksäcken ein Lager machen – wegen des Gepäcks abseits der Absperrung.

„Unser Zug ist ausgefallen“, erklärt Johanna Omlor, eine der Betreuerinnen. So haben sie schon „ein Abenteuer“ hinter sich. Zum Teil hätten sie sich unter die Gepäckablage gequetscht. Am Hauptbahnhof mussten sie sich entscheiden: Erst nach Bad Cannstatt in die Realschule fahren oder zur großen Eröffnung gehen. Natürlich letzteres. Bundespräsident Steinmeier wollten sie schon erleben, so Omlor – und wenn es nur auf der Leinwand ist. Von dem Pech bei der Anreise haben die Acht- bis 16-Jährigen sich die Laune nicht vermiesen lassen. „Wir freuen uns auf die Gemeinschaft“, ruft ein Mädchen – „und aufs Spaß haben“, ergänzt eine andere.

Jugendliche können zum Beispiel „gamen mit Gott“

1500 Veranstaltungen sind beim 102. Katholikentag geboten, darunter natürlich auch viel Programm für Jugendliche, wie Konzerte, Tanz, Theater, aber auch Workshops, wie zum Beispiel „Gamen mit Gott“ am Samstag in der Falkertschule. Was sei denn für sie ein Pflichttermin? Da sind sich die Ministranten einig: „Der Pfadfindergottesdienst“ beziehungsweise „Pfadi-Gottesdienst“ am Freitagabend. Da gehen sie hin, natürlich in Pfadfinderkluft. Dass der Vorverkauf für den 102. Katholikentag unter den Erwartungen geblieben ist, finden die Jugendlichen aus Homburg an der Saar übrigens gar nicht schlimm. Umso größer sei die Chance, bei vielen Veranstaltungen reinzukommen.

Bei einem Tanzworkshop mit der Band Gen Rosso Foto: v

Elia, einer der Homburger Jugendlichen, schaut vielleicht auch mal beim Züblin-Parkhaus vorbei. Als er hört, dass es in dem Areal Percussion-Workshops gibt, schreibt er sich das gleich auf. An verschiedenen Orten (Anmeldung Katharinenstraße 21 d) finden Workshops für Jugendliche gemeinsam mit Mitgliedern der Band Gen Rosso statt. Ein Angebot der Initiative We Talent, die sich übrigens nicht nur an Katholikentagsbesucher richtet, sondern offen für alle Stuttgarter Jugendlichen ist. Am Mittwoch ging es schon los – und zwar vor offiziellem Katholikentagsbeginn. Im Gustav-Siegle-Haus hat Band-Mitglied Raymond Estrada von 17.30 Uhr an Schrittabfolgen einstudiert. Wer noch Lust hat, kann dazustoßen. Auch am Donnerstag und Freitag wird jeweils von 13 bis 16 Uhr getanzt, gesungen und getrommelt. Um Perfektion geht es nicht. „Für mich ist nicht wichtig, ob ihr gute Tänzer seid oder nicht“, hat Raymond Estrada seiner Mittwochsgruppe erklärt. „Lass uns uns gegenseitig pushen!“ Was dabei herauskommt? Das kann man am Samstagabend im Rahmen des Katholikentags live erleben. Gen Rosso geben ein Konzert in der Liederhalle am Samstag um 20.30 Uhr – mit den Jugendlichen. Sie gehören dann zu den Stars auf der Bühne.