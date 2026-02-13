Seit fast zwei Wochen wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Das FBI geht von einer Entführung aus und hat die Belohnung für Hinweise auf 100.000 Dollar verdoppelt. Überwachungsvideos zeigen einen maskierten Verdächtigen vor dem Haus.

Im Fall der verschwundenen Nancy Guthrie (84), Mutter der bekannten US-Moderatorin Savannah Guthrie (54), hat das FBI die Belohnung für Hinweise auf 100.000 US-Dollar (rund 84.000 Euro) verdoppelt. Zuvor waren 50.000 Dollar ausgesetzt. Die Bundespolizei sucht nach Informationen, die zum Auffinden der 84-Jährigen oder zur Festnahme der Verantwortlichen führen, wie das FBI Phoenix am Donnerstag auf der Plattform X mitteilte.

Nancy Guthrie wird seit dem 1. Februar vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die dreifache Mutter in den frühen Morgenstunden gegen ihren Willen aus ihrem langjährigen Wohnhaus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona verschleppt wurde. Der zuständige Sheriff Chris Nanos hatte dies bereits bei einer Pressekonferenz am 3. Februar bestätigt.

Neue Details zum Verdächtigen

Neben der erhöhten Belohnung veröffentlichte das FBI auch eine genauere Beschreibung des Verdächtigen. Die forensische Auswertung von Überwachungsvideos einer Türklingelkamera habe ergeben, dass es sich um einen Mann mit einer Körpergröße von etwa 1,75 bis 1,78 Meter und durchschnittlicher Statur handle. Er trug demnach einen schwarzen 25-Liter-Rucksack der Marke "Ozark Trail Hiker Pack".

Bereits am 10. Februar hatten die Behörden Überwachungsfotos und Videoaufnahmen veröffentlicht, die eine bewaffnete und maskierte Person auf der Veranda von Nancy Guthries Haus zeigen. Eines der Videos, das FBI-Direktor Kash Patel auf X teilte, zeigt, wie die Person offenbar die Türkamera manipuliert. In der Nähe des Hauses wurde zudem ein schwarzer Handschuh sichergestellt, der auf DNA untersucht wird.

Familie deutet Lösegeldzahlung an

Seit dem Verschwinden hat der Fall eine beunruhigende Wendung genommen: Mehrere Erpressungsschreiben, die mit der Entführung in Verbindung stehen sollen, wurden an verschiedene Medien geschickt. Am 7. Februar veröffentlichten Savannah Guthrie und ihre beiden Geschwister daraufhin eine emotionale Videobotschaft auf Instagram, in der sie sich direkt an den oder die Entführer wandten. "Wir werden zahlen", erklärten sie darin.

Savannah Guthrie, die die NBC-Morgensendung "Today" moderiert, hält sich seit dem Verschwinden ihrer Mutter in Arizona auf. Zu dem Überwachungsfoto des Verdächtigen schrieb sie bei Instagram: "Irgendjemand da draußen erkennt ihn. Wir glauben, dass sie noch da draußen ist. Bringt sie nach Hause." Seit Beginn der Ermittlungen sind laut FBI bereits 13.000 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Dutzende Agenten arbeiten rund um die Uhr in einer eigens eingerichteten Kommandozentrale an dem Fall.