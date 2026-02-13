Seit fast zwei Wochen wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Das FBI geht von einer Entführung aus und hat die Belohnung für Hinweise auf 100.000 Dollar verdoppelt. Überwachungsvideos zeigen einen maskierten Verdächtigen vor dem Haus.
Im Fall der verschwundenen Nancy Guthrie (84), Mutter der bekannten US-Moderatorin Savannah Guthrie (54), hat das FBI die Belohnung für Hinweise auf 100.000 US-Dollar (rund 84.000 Euro) verdoppelt. Zuvor waren 50.000 Dollar ausgesetzt. Die Bundespolizei sucht nach Informationen, die zum Auffinden der 84-Jährigen oder zur Festnahme der Verantwortlichen führen, wie das FBI Phoenix am Donnerstag auf der Plattform X mitteilte.