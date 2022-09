Unterführung in Weinstadt Transporterfalle schnappt wieder zu

Und wieder ist ein Kleintransporter an der Decke der Unterführung am Beutelsbacher Bahnhof entlanggeschrappt. Immerhin: Die Polizei meldet zwar einen Schaden von 5000 Euro am Fahrzeug, aber offenbar keine Kratzer an der Tunneldecke.