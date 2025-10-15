100 Wohnungen geplant: Instone baut das nächste Wohnquartier für Schorndorf

Abriss ab 2026, Baustart 2027: In der Vorstadtstraße in Schorndorf soll ein Mix aus Wohnformen entstehen – mitten in der Stadt. Es ist bereits das zweite Projekt des Investors.
Wo zuletzt Gartenutensilien über die Ladentheke gingen, entsteht bald neuer Wohnraum: Der Projektentwickler Instone Real Estate plant auf dem ehemaligen BayWa-Areal in der Vorstadtstraße in Schorndorf ein neues Quartier mit rund 100 Wohnungen und einer Kindertagesstätte. Das Vorhaben ist Teil eines städtebaulichen Wandels, der in Schorndorf bereits mit dem benachbarten „s’Lederer“-Areal begonnen hat.