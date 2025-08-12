100 Tage Schwarz-Rot: Zweifler im Aufwind

Die schwarz-rote Bundesregierung hat bald die ersten 100 Tage geschafft – zunehmend mühsam, wie Kommentator Wolfgang Molitor feststellt.
Wie soll das gut gehen bis zum regulären Ende dieser Legislaturperiode? Wenn Union und SPD nun die ersten 100 Regierungstage mit bereits spürbar schwindenden Gemeinsamkeiten geschafft haben, dürfen sich Zweifler im Aufwind fühlen, die in dieser Koalition neben schwachen Ankündigungen und starken Wortbrüchen kaum jene Ge- und Entschlossenheit erkennen, welche die unverändert schwierige Lage der Republik zwingend erfordert.