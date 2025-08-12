100 Tage Schwarz-Rot: Zweifler im Aufwind

Wie soll das gut gehen bis zum regulären Ende dieser Legislaturperiode? Wenn Union und SPD nun die ersten 100 Regierungstage mit bereits spürbar schwindenden Gemeinsamkeiten geschafft haben, dürfen sich Zweifler im Aufwind fühlen, die in dieser Koalition neben schwachen Ankündigungen und starken Wortbrüchen kaum jene Ge- und Entschlossenheit erkennen, welche die unverändert schwierige Lage der Republik zwingend erfordert.

Immer mehr wird deutlich: Die Grundpositionen beider Partner passen nicht nur beim Bürgergeld und bei der Rente nicht zusammen. Was keine Liebesheirat sein konnte, entpuppt sich früh als Zwangsehe – den kaum gebremsten Rechtsaußen-Umfrageprozenten mehr geschuldet als dem tatkräftigen Willen zu Reform und Korrektur.

Eine Investitionswende ist nicht in Sicht. Gute Stimmung allein macht keine guten Bilanzen. Dass es sich die SPD da nicht nehmen lässt, „einen begrenzten Spielraum“ für Steuererhöhungen zu fordern, wie es Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte tut, und der Kreml-Versteher Ralph Stegner an 2017 erinnert, als die SPD mit der Union die Reichensteuer beschloss, mögen Provinz-Querschüsse sein. Wenn aber die SPD-Co-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas offen in Frage stellt, die von der Koalition ausgeschlossenen Steuererhöhungen könnten nicht „dauerhaft funktionieren“, gibt das zu denken.

Manch eine Überlegung ist lebensfremd

Denkverbot herrscht in der SPD dagegen beim Thema „längere Lebensarbeitszeit“, mit dem CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche die Sozialdemokraten provoziert. Auch der Wirtschaftsweise Martin Werding schlägt vor, das Rentenalter auf Sicht „regelgebunden“ zu erhöhen. Das bedeutet: zwei Drittel der zusätzlichen Lebenszeit gehen in die Arbeit, ein Drittel in den Ruhestand. Konkret: Von 2050 an fängt die Rente mit 68, ab 2070 mit 69 an. Vieles mag dabei wie die Ideen zur Wochenarbeitszeit noch nicht geklärt sein.

Aber das Rentenproblem abseits demoskopischer Überlegungen lösen zu wollen, ist lebensfremd. 2024 zahlten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Bund zusammen 408 Milliarden Euro (allein 116,3 Milliarden vom Bund) – mehr als 60 Prozent im Vergleich zu 2010. Nicht zuletzt kamen 1992 noch 2,7 Beitragszahler auf einen Rentner; bis 2050 wird nur noch mit einem Verhältnis von 1,3 gerechnet. Dass die Rentenbezugsdauer zwischen 1998 und 2023 von 13,6 auf 18,8 Jahre (Männer) und von 18,4 auf 22,1 Jahre (Frauen) wuchs, bleibe da nicht unerwähnt.

Ein klarer Kanzlerkurs ist nötig

Und das Bürgergeld? Jene im Jahr 2024 ausgeuferten 47 Milliarden Euro, von denen fast die Hälfte (22,2 Milliarden) an Menschen ohne deutschen Pass ausbezahlt wurden? Halb so wild, meint SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. Mit Streichungen ließe sich der zunehmend schuldenübergewichtige Haushalt ohnehin nicht sanieren. Ein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, ist das indes nicht. Alle, die bei einer Streichung des Bürgergeldes für ukrainische Flüchtlinge, die etwa sechs Milliarden Euro umfasst, vor einer weiteren Bürokratisierung warnen, holen sich den Teufel als Verbündeten gegen Beelzebub in ihr Lager.

Als wäre das nicht genug, erschwert der Drang in der SPD, einen vom Hamas-Terror dominierten palästinensischen Staat anzuerkennen, eine vermittelnde Außenpolitik, die aufpassen muss, dass Israel (wenn auch größtenteils selbst verschuldet) nicht weiter in eine Position der Isolierung gerät. Eine parteipolitische Neben-Außenpolitik ist so fahrlässig wie gefährlich.

Deshalb braucht es jetzt einen klaren Kanzlerkurs. Keine windige Moderation. Sonst hätte Olaf Scholz bleiben können.