100-Prozent-Übernahme: Das ist der neue Eigentümer des Sanitätshauses Blu in Fellbach

Die in Fellbach und Waiblingen beheimatete Sanitätsfirma Blu mit 13 Standorten in der Region wird zu 100 Prozent von einem in Rheinland-Pfalz ansässigen Unternehmen übernommen.
Manche benötigen die Unterstützung eher später, andere müssen etwa nach Verletzungen schon in jüngeren Lebensjahren darauf zurückgreifen: Diabetiker-Schutzschuhe, Kompressionsstrümpfe, Rollatoren, Oberschenkelprothesen, Kreuzstützmieder oder Brustepithesen, all diese Hilfsmittel erhalten Betroffene in Sanitätshäusern im Rems-Murr-Kreis.