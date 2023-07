5 Auch mit 75 Jahren noch jeden Tag im Betrieb: Der langjährige Vetter-Chef Peter Makowiak vor einem sorgsam restaurierten Reisebus-Oldtimer Foto: /Gottfried Stoppel

Mit seinen Karosserien in Stromlinienform war der Fellbacher Fahrzeugbauer Vetter in aller Munde. Eines der Fahrzeuge wurde durch Uschi Obermaier sogar berühmt.









Autohersteller wie Porsche oder auch Mercedes-Benz kennt in der Region Stuttgart jedes Kind. Die Marke Vetter hingegen dürfte zumindest jüngeren Motorenthusiasten kein Begriff mehr sein. Allenfalls ältere Generationen erinnern sich noch an den mit seinen Omnibussen einst überaus erfolgreichen Fahrzeugbauer aus Fellbach. Dabei hat die 1922 gegründete Firma an der Automobilgeschichte ein umfangreiches Kapitel mitgeschrieben.