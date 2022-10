29 Historischer Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Rund um die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Stuttgarter Hauptbahnhofs gehen mehrere Brandhinwiese bei der Polizei ein. Diese entpuppen sich als harmlos.















Wer am frühen Sonntagvormittag beispielsweise im Stuttgarter Westen aus dem Fenster geschaut hat, könnte mit einem Schrecken in den Tag gestartet sein: Schwarze Rauchschwaden waren deutlich zu erkennen, etwa ein Großbrand mitten im Stadtgebiet? Mitnichten: Laut Polizei war eine historische Dampflok für die Rauchentwicklung verantwortlich, die anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Stuttgarter Hauptbahnhofs durch die Stadt fährt.

„Bereits seit Samstag gehen bei uns immer wieder Anrufe ein“, sagt ein Sprecher der Polizei. Man sei den Hinweisen nachgegangen, hab mit der Feuerwehr gesprochen, die die Hintergründe habe aufklären können. „Es erreichten uns auch am Sonntag Hinweise aus dem Bereich Nordbahnhof und dem Bereich Bebelstraße“, so der Sprecher.

Die Lok, die im Jahr 1939 erbaut wurde und damit ein bisschen jünger als der Hauptbahnhof ist, wird voraussichtlich am Nachmittag oder Abend wieder in Stuttgart einfahren. Die Polizei ist in diesem Zeitraum auf weitere Anrufe vorbereitet.