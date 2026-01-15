Der Weltmarktführer Stihl feiert sein 100-jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktionen. Ein spektakuläres Event der Timbersports-Series findet im Herbst in Stuttgart statt.
Die weltweit meistverkaufte Motorsägen-Marke startet ins Jubiläumsjahr: Unter dem Motto „Seit 1926 in der Natur zuhause“ feiert die Waiblinger Weltfirma Stihl in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen – und sieht sich auch im digitalen Zeitalter der Unternehmenstradition verpflichtet. „Bereits am Anfang der Unternehmensgeschichte standen revolutionäre Produkte, die Forstarbeitern die Arbeit mit und in der Natur erleichtern sollen“, wird in einer aktuellen Mitteilung der Firmengründer Andreas Stihl zitiert.