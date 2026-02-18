100 Jahre Ross Thomas: Ein Krimi-Autor aus der obersten Liga

Am 19. Februar jährt sich der Geburtstag des amerikanischen Autors Ross Thomas zum 100. Mal. Und die Lektüre lohnt sich unbedingt!
Was würde wohl Ross Thomas dazu sagen? Zu Trump, zu MAGA, zu ICE, zu einem Amerika, das gerade alle Eckpfeiler der Demokratie und der Anstandes rasiert und platt macht? Würde er, der am 19. Februar vor 100 Jahren Geborene, sich verzweifelt abwenden – oder würde er die Washingtoner Steilvorlagen nutzen zu einem weiteren Politthriller über die Abgründe menschlichen Treibens?