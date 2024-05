23 Viele Musikkapellen haben mit den Kirchbergern gefeiert. Foto: Andreas Essig

Beim Festumzug zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Kirchberg ist am Sonntagnachmittag der ganze Ort auf den Beinen gewesen.











Auswärtige und Menschen, die keine Musik lieben, hatten am Sonntagnachmittag in Kirchberg ganz schlechte Karten. Der Ort war weiträumig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Trotzdem waren Parkplätze, selbst an den ausgewiesenen Plätzen am Ortsrand, absolute Mangelware. Kein Wunder: insgesamt standen 35 Gruppen von Mitwirkenden auf der Liste von Musikvereins-Vorständin Kerstin Teschke. Viele davon waren auswärtige Blaskapellen, die mit bis zu 65 Spielern angereist waren (die Musikvereine Murrhardt und Unterweissach bei einem gemeinsamen Auftritt) und dafür sorgten, dass sich in Kirchberg einige Hundert Menschen mehr aufhielten als sonst üblich in der knapp 4000-Einwohner-Gemeinde.