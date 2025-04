100 Jahre Flughafen Stuttgart-Böblingen: Als Böblingen das Tor zur Welt aufstieß

17 Historische Aufnahme einer Heinkel He-111 vor dem Empfangsgebäude, dem heutigen V8 Hotel Foto: Stadtarchiv Böblingen

Von 1925 an wurde Böblingen für 13 Jahre zum fliegerischen Aushängeschild der Region Stuttgart. Heimatforscher halten die Erinnerung lebendig, die Stadt plant ein Geburtstagsfest.











Böblingens großer Tag begann mit Verspätung. Eigentlich sollte die Dornier um 9.30 Uhr landen. Man schrieb den Montag, 20. April, des Jahres 1925 und mit Spannung wurde der erste Linienflug in der Stadt erwartet. Nachdem das Böblinger Flughafengelände zuvor nur militärisch genutzt worden war, entschied sich die 1924 in Stuttgart gegründete Luftverkehr Württemberg AG für Böblingen als neuen Landesflughafen – der Cannstatter Wasen zog den Kürzeren. An besagtem Montag sollte es also soweit sein und die ersten Passagiere auf der Linie Zürich-Böblingen-Mannheim-Frankfurt in die Luft gehen. Doch das Wetter spielte nicht mit.