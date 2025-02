1 Cathy Hummels (li.) und Anna Ermakova auf dem SemperOpernball. Foto: Imago Images/Future Image / Matthias Wehnert / ddp/Geisler/Matthias Wehnert

Zahlreiche Stars haben am vergangenen Freitag das 100-jährige Jubiläum des SemperOpernballs gefeiert. Anna Ermakova und Cathy Hummels kamen zu dem Event in Dresden in glamourösen Ballroben.











Link kopiert



Cathy Hummels (37) und Anna Ermakova (24) machten dem SemperOpernball alle Ehre und erschienen zu dem glamourösen Event in der Semperoper in Dresden in ausladenden Ballkleidern.