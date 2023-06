1 Kesse Klasse: Schülerinnen der evangelischen Mädchenvolksschule, heute Sophie-Scholl-Schule, mit ihrer Lehrerin. Sophie steht in der zweiten Reihe rechts (eingekreist). Foto: Erwin Zeller

Im Februar 1943 richteten die Nazis Sophie Scholl, ihren Bruder Hans und weitere Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ hin. Zwei Jahre ihres kurzen Lebens verbrachten die Familie in Ludwigsburg. Eine Erinnerung.









Ludwigsburg - Sophie und Hans Scholl, zwei führende Mitglieder der gegen die NS-Diktatur gerichteten Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, studierten in München und wurden dort hingerichtet. Als wichtige Stationen in ihrem Leben werden gemeinhin neben München Ulm und Forchtenberg genannt. Dass auch Ludwigsburg eine Station im Leben der beiden Widerstandskämpfer war, wurde bisher kaum beachtet. Die Familie Scholl lebte fast für zwei Jahre in der Residenzstadt. Noch heute erinnert eine Gedenktafel an der Mylius-Apotheke am Schillerplatz 7 (damals Wilhelmsplatz) an die siebenköpfige Familie, die in dem Haus das zweite Obergeschoss bewohnte.