100 Folgen Tatort: So blicken Nemec und Wachtveitl zurück

An Ostern endet eine Ära: Nach 35 Jahren lösen die Münchner "Tatort"-Kommissare ihren letzten Fall. In einem Interview blicken Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl auf ihre gemeinsame Zeit zurück - und verraten, warum sie gerade jetzt aufhören.
Nach 35 Jahren und genau 100 Fällen verabschiedet sich das Münchner "Tatort"-Duo Leitmayr und Batic an den Osterfeiertagen von seinem Publikum. In einem Rückblick mit der "Bild"-Zeitung ziehen Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) nun Bilanz über eine Ära, die im November 1989 - nur wenige Tage nach dem Mauerfall - ihren Anfang nahm.