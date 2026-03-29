100 Folgen Tatort: So blicken Nemec und Wachtveitl zurück

An Ostern endet eine Ära: Nach 35 Jahren lösen die Münchner "Tatort"-Kommissare ihren letzten Fall. In einem Interview blicken Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl auf ihre gemeinsame Zeit zurück - und verraten, warum sie gerade jetzt aufhören.

Nach 35 Jahren und genau 100 Fällen verabschiedet sich das Münchner "Tatort"-Duo Leitmayr und Batic an den Osterfeiertagen von seinem Publikum. In einem Rückblick mit der "Bild"-Zeitung ziehen Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) nun Bilanz über eine Ära, die im November 1989 - nur wenige Tage nach dem Mauerfall - ihren Anfang nahm.

Der richtige Moment für das Ende Dass daraus ein Lebenswerk werden würde, hätten beide damals nicht für möglich gehalten. "Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir so eine gute Zeit zusammen hatten", sagt Miroslav Nemec heute. Für Udo Wachtveitl war der "Tatort" schlicht ein "großes Glück".

Den Zeitpunkt für den Ausstieg haben die beiden bewusst gewählt, um den Abschied nicht hinauszuzögern, bis das Interesse schwindet. Wachtveitl erklärt dazu: "Da irgendwann sowieso Schluss ist, hören wir doch am besten auf zu einem Zeitpunkt, wo die Leute noch sagen: 'Ach schade ...'"

Nicht immer Einigkeit hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen herrschte nicht immer nur Einigkeit - und das war durchaus gewollt. Die beiden Kommissare agierten von Beginn an auf Augenhöhe, was für die damalige Krimi-Landschaft ungewöhnlich war. "Keine Hierarchie. Deshalb haben wir uns auch mehr gekloppt. Wir hatten mehr Konflikte", erinnert sich Nemec. Diese Reibungspunkte flossen oft direkt in die Szenen ein.

Auch wenn sie sich privat gut verstehen, pflegt das Duo seinen ganz eigenen Humor. Auf die Frage, ob sie sich von Anfang an gut verstanden hätten, scherzt Wachtveitl: "Wir verstehen uns heute noch nicht gut." Nemec ergänzt lachend: "Besser wird es nicht mehr."

Rückblick auf das Erbe

Die 100 Folgen verstehen die beiden auch als ein Zeitdokument der Bundesrepublik. Von der Mode bis hin zu gesellschaftlichen Rollenbildern lasse sich vieles ablesen. Dennoch bleibt Wachtveitl gewohnt bodenständig, was den eigenen Status angeht: "Wir sind nicht unsterblich geworden. Da habe ich keine Illusionen. Wir sind irgendwann vergessen."

Miroslav Nemec sieht das etwas optimistischer und hofft, dass sie "irgendwo im kollektiven Bewusstsein" bleiben. Dass der Abschied nach so langer Zeit nicht spurlos an ihm vorbeigeht, gibt er offen zu: "Manchmal bemerke ich eine gewisse Melancholie."

Das große Finale wird als Doppelfolge am Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Es ist das letzte Mal, dass das Duo gemeinsam auf Verbrecherjagd geht - ein "langes Goodbye", wie Nemec es nennt.