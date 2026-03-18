Guido Westerwelle war einer der markantesten deutschen Politiker seiner Zeit. Der frühere FDP-Chef und deutsche Außenminister starb 2016 mit nur 54 Jahren an Leukämie.
Guido Westerwelle (1961-2016) war einer der markantesten Politiker seiner Zeit. Ein "Treiber und Übertreiber", fand einmal der "Deutschlandfunk". Dass dieser so robuste Mann plötzlich um sein Leben kämpfen musste - und diesen Kampf verlor - bewegte viele Menschen. Der frühere FDP-Chef und deutsche Außenminister starb 2016 mit nur 54 Jahren an Leukämie. Am 18. März jährt sich sein Todestag bereits zum zehnten Mal.