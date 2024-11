10. Spieltag: Bundesliga: Bayern siegen, Bayer patzt, Dortmund enttäuscht

Der FC Bayern gewinnt in Hamburg, Bayer Leverkusen lässt zwei Punkte liegen. Borussia Dortmund hat in Mainz noch größere Probleme. In Bremen wird spät gefeiert.

Berlin - Der FC Bayern hat die Pflichtaufgabe beim FC St. Pauli gemeistert und die Tabellenführung zumindest für ein paar Stunden ausgebaut. Die Münchner gewannen am Samstagnachmittag mit 1:0 (1:0), am Abend (18.30 Uhr/Sky) kann RB Leipzig den Rückstand mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf drei Punkte verkürzen. Verfolger Bayer Leverkusen kam nach einem späten Gegentor nur zu einem 1:1 (1:0) beim VfL Bochum, bei dem Trainer Dieter Hecking eine gelungene Premiere hinlegte.

Borussia Dortmund rutschte dagegen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga ab, der BVB verlor beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:2) und ist nur noch Siebter. Im Nordduell gewann Werder Bremen mit 2:1 (1:0) gegen Holstein Kiel.

Lesen Sie auch

Musiala in starker Form - Leverkusen vergibt Sieg

Jamal Musiala traf für die Bayern in der 22. Minute mit einem starken Schuss aus gut 25 Metern. Auch in der Folge waren die Münchner deutlich überlegen, verpassten es aber, das zweite Tor frühzeitig nachzulegen. Die Hamburger Gastgeber hielten in der zweiten Halbzeit gut mit, erspielten sich aber auch kaum zwingende Chancen.

Leverkusen war in Bochum vier Tage nach dem 0:4 in der Champions League beim FC Liverpool klar spielbestimmend. Patrik Schick brachte Bayer in der 18. Minute in Führung. Die Vorlage kam von Florian Wirtz, der erneut der überragende Spieler seines Teams war. Dennoch musste Bayer den Ausgleich hinnehmen: Koji Miyoshi (89.) traf kurz vor Schluss für den Außenseiter.

Rot und Gegentore für den BVB

Dortmunds Kapitän Emre Can schwächte sein Team in der ersten Halbzeit mit einem harten Foulspiel an Jae-Sung Lee, Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte sofort die Rote Karte (27.). Zehn Minuten später traf Jonathan Burkardt (37.) für Mainz zur Führung, ehe Lee auf der Gegenseite mit einem Foul an Serhou Guirassy einen Strafstoß verursachte. Der Gefoulte ließ sich die Chance zum Ausgleich in der 40. Minute nicht nehmen.

Wieder Burkardt (45.+3) belohnte den FSV aber noch vor der Pause für die couragierte Leistung. Nach dem dritten Mainzer Treffer durch Paul Nebel (54.) wurde es ganz schwer für Dortmund.

Im Nordduell war Jens Stage (36.) für Bremen erfolgreich, der 28-Jährige traf aus gut 25 Metern. Romano Schmid erzielte dann auch einen Treffer, das Tor wurde wegen Handspiels aber nicht gegeben (39.). Dafür traf nach der Pause Phil Harres (48.) für Kiel zum Ausgleich. Der Aufsteiger wurde im Anschluss stärker, doch Oliver Burke (89.) machte den Bremer Sieg perfekt.