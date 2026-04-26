10. Schönbuch Trophy: Starter strahlen mit der Sonne um die Wette

Auf dem Bike oder im Geländelauf nahmen am Wochenende knapp 1100 Sportbegeisterte an einem der zahlreichen Wettbewerbe der Schönbuch Trophy teil.

Bei frühlingshaftem Kaiserwetter – und ganz ohne Schlamm – ging am Wochenende die zehnte Auflage der Schönbuch Trophy mit knapp 1100 Startern über die Bühne. „Aufgrund des tollen Wetters gab es auch noch Anmeldungen von Kurzentschlossenen“, freut sich Organisatorin Karen Stahl über die erneut große Resonanz bei der Kombi-Veranstaltung von Mountainbike-Rennen am Samstag und Geländeläufen am Sonntag. Diese hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Axel ins Leben gerufen und nach und nach weiterentwickelt. Auch bei der Jubiläumsauflage gab es einige Neuerungen gab.

Erstmals auch Gravelbike-Rennen So kam am Radsportsamstag erstmals die wachsende Gravelbike-Gemeinde mit eigenen Rennen über zwei verschiedene Distanzen – 26,5 und 50 Kilometer – zusätzlich zu den Mountainbikern (MTB) zum Zug. Auch die hatten bei der Anmeldung die Wahl: Knackig, kurze 27 Kilometer oder die Langdistanz mit 51 Kilometern. Start und Ziel war erneut am Nufringer Tor am Rande der Altstadt, allerdings ging es in diesem Jahr nicht über den Marktplatz und die Stuttgarter Straße in Richtung Ziel, sondern den steilen Joachimsberg hinab. „Wir haben dort Schikanen eingebaut, um das Tempo zu drosseln“, erläuterte Karen Stahl. Die Grüninsel inmitten der finalen Spitzkehre vor dem Ziel fungierte dabei nicht nur als Presenter-Plattform für Moderator Nils Stahl, dem Sohn des Veranstalterehepaares, sondern dort fanden auch die Siegerehrungen statt.

Am Geländelauf-Sonntag bildet dann der Marktplatz im Herzen der Altstadt die Kulisse für Start und Ziel. Im Schatten ist kurz vor dem Start der drei längsten Läufe in Herrenbergs guter Stube kurz vor neun Uhr noch ganz schön frisch. „Euch wir gleich richtig warm“, verspricht jedoch Franziska Probst, die an diesem Tag anstelle ihres Bruders moderiert. Denn schließlich geht es für die Teilnehmer gleich knackig los mit zahlreichen Stufen hoch auf den Schlossberg. „Schnell an der Treppe sein“, weil es dort immer etwas Stau gebe, ist die Erfahrung von Herrenbergs Feuerwehrkommandant Marvin Binder, der zum vierten Mal mit dabei ist.

Kurstrecke für ungeübtere Läufer

Premiere feiert die Kurzdistanz mit sechs Kilometern für ungeübtere Geländeläufer und auch der Kids-Trail: 1,1 Kilometer ist der erstmals gelaufene Rundkurs für den Läufernachwuchs lang. „Aber der ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Citylauf“, ordnet Franziska Probst die Herausforderung ein – eben aufgrund der Höhendifferenz auf den Schlossberg und wieder hinab. Etwas mehr als sieben Minuten braucht der Siebenjährige Emil Michel für die Strecke, der von seiner Mutter Julia Herrmann-Michel nicht nur jubelnd, sondern auch mit einem selbstgemalten Plakat im Ziel empfangen wird.

Die vielen verschiedenen Strecken gut zu kennzeichnen ist eine Herausforderung, sagt Karen Stahl. Rund 100 Helfer sind am Samstag und rund 70 am Sonntag im Einsatz, insbesondere als Streckenposten. Neben Mitgliedern der Lauftreffs des VFL Herrenberg und des TSV Kuppingen sowie der VfL-Fußballjugend können Axel und Karen Stahl dabei auf viele Familienangehörige, Freunde und Bekannte zählen.

Dazu gehören Sinnika Schmidt und Horst Schittenhelm, die dafür sorgen, dass von den Teilnehmern mitgebrachte Rücksäcke und Taschen in zwei Sprintern sortiert und sicher verwahrt auf die Rückgabe nach dem Rennen warten. Auch Monica und Lisa gehören schon seit Jahren zum Stammteam. Nach der Startnummernausgabe in der Mehrzweckhalle haben sie hinter dem Zielstrich ihre Position bezogen, um die Finisher-Medaillen an alle Teilnehmer zu verteilen. Ebenso wie Fabian Gaukler schätzen sie die familiäre Atmosphäre im eingespielten Team: „Jeder kennt jeden. Es macht viel Spaß“, meint der Sindelfinger, der an der Verpflegungsstation im Ziel steht: Zehn Hefekuchen ohne und 15 mit Rosinen, zwei Kisten Äpfel und vier mit Bananen sowie mehrere Paletten mit Wasser und anderen Getränken stehen an dem Tag bereit.

Die Siegerinnen und Sieger

Radrennen

Gravel 26,5 km: Daniel Geiger (Team Radax) 56:23 Minuten, Lea Dehner (Rudolph Racing Team-ASV Horb) 1:04:34 Stunde. Gravel 50 km: Martin Zehnle (Upscaled Racing) 1:36:49 Stunde, Emilia Welte (RV Pfeil Tübingen) 1:51:29 Stunde. MTB 27 km: Matthias Müller (Kona Factory/Bike Ranch Team) 54:15 Minuten, Paulina Spindler (TSV Dettingen/Erms, Abt. Radsport) 1:05:53 Stunde. MTB 51 km: Hannes Riegger (Radwelt Main-Tauber Racing Team) 1:41:36 Stunde, Chiara Beer (Lehrensteinsfeld) 1:58:09 Stunde.

Trail Run

T42: Lars Völter (SC Willingen/Sauerland Ski Team) 3:03:09 Stunden, Madlen Gössler (Heilbronn) 4:01:37 Stunden. T 36: Rom Guervilly (Stuttgart) 2:58:29 Stunden, Julia Kienzle (Projekt Wikinger) 3:26:38 Stunden, T 24: Jens Santruschek (TV Bretten) 1:38:20 Stunde, Hannah Graf (Post-SV Tübingen) 1:44:05 Stunde. T 15: Dominic Pfeil (SZ Calmbach) 1:00:20 Stunde, Lea Dehner (Rudolph Racing Team) 1:12:18 Stunde. T 6: Crystal Goecker (Sindelfingen) 33:38 Minuten, Dirk Baumann (vegan team) 35:38 Minuten. Kids: Emil Michel (VfL Sindelfingen) 7:05 Minuten, Tessa Becker (GSV Maichingen) 7:17 Minuten.

Kombiwertung

MTB 27 + T15: Lennart Klocke 2:12:29 Stunden, Sheena Flegel 2:33:04 Stunden. 26,5 + T 15: Nino Häberlen (RSV Stuttgart Vaihingen) 2:10:18 Stunden, Lea Dehner (Rudolph Racing Team - ASV Horb) 2:16:52 Stunden. kru