10. Schönbuch Trophy: Starter strahlen mit der Sonne um die Wette

Auf dem Bike oder im Geländelauf nahmen am Wochenende knapp 1100 Sportbegeisterte an einem der zahlreichen Wettbewerbe der Schönbuch Trophy teil.
Bei frühlingshaftem Kaiserwetter – und ganz ohne Schlamm – ging am Wochenende die zehnte Auflage der Schönbuch Trophy mit knapp 1100 Startern über die Bühne. „Aufgrund des tollen Wetters gab es auch noch Anmeldungen von Kurzentschlossenen“, freut sich Organisatorin Karen Stahl über die erneut große Resonanz bei der Kombi-Veranstaltung von Mountainbike-Rennen am Samstag und Geländeläufen am Sonntag. Diese hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Axel ins Leben gerufen und nach und nach weiterentwickelt. Auch bei der Jubiläumsauflage gab es einige Neuerungen gab.