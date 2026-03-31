50 Meter lange Papierbahnen aus alten Jeans: Stuttgarter Künstler Clemens Schneider gibt dem vermeintlichen Schrott aus dem Leonhardsviertel eine neue Stimme.

Clemens Schneiders Atelier befindet sich direkt neben der Weinstube Fröhlich, mitten im Geschehen des Leonhardsviertels und doch irgendwie versteckt. Über einen Hinterhof, der im Sommer der Weinstube als Terrasse dient, führt eine schmale Treppe hinunter in die feuchten Kellerräume der ehemaligen Metallschleiferei Maiwald. Gerätschaften, die man noch nie gesehen hat, stehen herum, dazwischen halbfertige Werke, Elektronik, Skulpturen, Möbel, brachialer Metal schallt aus den Lautsprechern. Hier wird zerstört und neugebaut.

Vor genau einer Dekade ist der Stuttgarter Künstler mit seinem Atelier von der Paulinenbrücke hierhergezogen. „Ich habe vor, dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum zu feiern“, sagt er, „vielleicht im April oder Mai“, mit einer Feier, Wein, Musik und natürlich Wegbegleitern, guten Freunden.

Just im Moment beschäftigen den Künstler aber noch andere Dinge. Vergangenes Wochenende hat er gemeinsam mit Roland Batroff bei der Langen Nacht der Museen im ehemaligen Kaufhof-Gebäude eine audiovisuelle Installation ausgestellt, die einen Ausblick auf die IBA ’27 gegeben hat. „Eine Art Street Noise Symphonie für vier Verkehrsampeln“, erklärt Schneider. Außerdem bereitet er eine weitere Ausstellung für die Kreuzkirche in Nürtingen im Juli sowie eine Ateliersausstellung vor.

Upcycling: Kunst aus dem Stuttgarter Baustellenlärm

Wenn viel los ist, so wie jetzt oder vor seiner Ausstellung „Überfluss“ in der Staatsgalerie im letzten Jahr, dann verbringt er sieben Tage sie Woche Tag und Abend im Atelier, recycelt per Hand aus alten Kleidungsstücken Papier, das er in Großformaten bedruckt und mit recyceltem Sound zusammenbringt. Das sind Tonaufnahmen von Gebäudeabrissen innerhalb des Leonhardsviertels oder von anderen Stuttgarter Baustellen. „Lärm“, wie er sagt, der durch selbstgebaute Apparate in Ton umgewandelt wird.

Fast alles, was in seinem Atelier steht – Maschinen, Mobiliar, Kunst – stammt aus dem Viertel oder drumherum. Und wiederum alles davon hätte eigentlich weggeworfen werden sollen. Alte Fenster etwa von 1870, die er bei einem Abriss vor der Müllkippe retten konnte, sowie Tische, Stühle, Theken, Dachgebälk und Leuchten von Baustellen, Sperrmüll, Wohnungsauflösungen. „Diese Werkbank stammt aus dem alten Rathaus“, sagt er und klopft auf die dicke Werkbankplatte. Beim Ausrümpeln des Rathauskellers hat wohl jemand an Schneider gedacht.

Kleine Formate sind bei Schneider eher eine Ausnahme. Bis zu 52 Meter lange Papierbahnen hat er bereits handgeschöpft und in seiner Kunst verarbeitet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Lichtgut/Julian Rettig

Genau wie bei alten Jeans und T-Shirts, die der Künstler regelmäßig von Freunden und Bekannten vorbeigebracht bekommt, um sie zu zerschnetzeln und daraus Papier für seine Werke schöpfen zu können. Dass der Stuttgarter ein Gespür für die versteckten Werte der Dinge hat, hat sich mittlerweile in der Stadt herumgesprochen. Den Papierholländer, eine Maschine, die Stofflumpen zu Brei für die Papierherstellung verarbeitet, hat er aus alten Parkbänken selbst gebaut. Bis zu 52 Meter lange Papierbahnen hat Schneider in seinem Atelier schon geschöpft. Er dekonstruiert das Alte, das vermeintlich Unbrauchbare und Unschöne, recycelt es, stellt es in einen neuen Kontext.

Das Raue, Ehrliche, natürlich Gewachsene fasziniert ihn, deswegen fühlt sich Schneider im Leonhardsviertel wohl. „Ich mag es, wenn’s trashig ist. Nicht zugemüllt, aber ein bisschen kaputt darf es ruhig sein“, schmunzelt er. Teile des Viertels findet man immer wieder in seinen Werken wieder, ob als Material oder als Sound. Oft spaziert er durch die Gassen rund ums Atelier, spricht mit den Nachbarn, man kennt sich. Das Leonhardsviertel ist sein Arbeitsort und Inspiration zugleich. Zuletzt nahm er etwa den brachialen Lärm beim Abriss des Breuninger-Parkhauses für eines seiner Werke auf.

Inspiration im Leonhardsviertel: Zwischen Kiez und Kunst

Baustellen und Lärm rund ums Leonhardsviertel gehören dazu. Seit Schneider sein Atelier vor zehn Jahren bezogen hat, hat sich im Viertel einiges verändert. „Es sind neue Bars dazugekommen, damit auch neues Publikum“, berichtet Clemens Schneider. Während des Interviews läuft irgendwo eine Schleifmaschine. „Ich persönlich finde es gut, kenne aber auch Leute, die es nicht so toll finden.“ Ihn selbst findet man in keiner hippen Bar, eher bei Wein und Zigarette in der Jakob-Stube, im L’Hommage oder Immer Beer Herzen, seinen Lieblingsläden im Kiez. „Es gibt Läden, in die ich gerne gehe, und Läden, in die gehen gerne andere“, sagt er pragmatisch.

Widerstand gegen die Gentrifizierung des Leonhardsviertels

Den Charme des Leonhardsviertels machen für ihn maßgebend die Menschen, die darin leben und arbeiten aus. „Dinge ändern sich hier von selbst“, betont er, „die Leute, die hier sind, prägen das Viertel.“ Sie gestalten ihr Leonhardsviertel aktiv mit und zeigen sich erstaunlich wehrhaft gegen das, was Außenstehende versuchen, ihnen überzustülpen. Eine Art eigensinnige Bastion gegen die Gentrifizierung von außen. Das mache das Gebiet rund um die Leonhardstraße besonders. „Und dass es von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen gemeinsam geprägt wird.“ Ob er sich vorstellen könnte, jemals woanders zu arbeiten? Er lacht. „Ja. Aber nicht so gerne.“

Dieser Text erschien erstmals am 29. März 2026 und wurde am 31. März 2026 aktualisiert.