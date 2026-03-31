50 Meter lange Papierbahnen aus alten Jeans: Stuttgarter Künstler Clemens Schneider gibt dem vermeintlichen Schrott aus dem Leonhardsviertel eine neue Stimme.
Clemens Schneiders Atelier befindet sich direkt neben der Weinstube Fröhlich, mitten im Geschehen des Leonhardsviertels und doch irgendwie versteckt. Über einen Hinterhof, der im Sommer der Weinstube als Terrasse dient, führt eine schmale Treppe hinunter in die feuchten Kellerräume der ehemaligen Metallschleiferei Maiwald. Gerätschaften, die man noch nie gesehen hat, stehen herum, dazwischen halbfertige Werke, Elektronik, Skulpturen, Möbel, brachialer Metal schallt aus den Lautsprechern. Hier wird zerstört und neugebaut.