10 Jahre Bataclan-Attentat: „Meine Kleider waren voller Blut, aber es war nicht meines“

Stéphanie Zarev gehört zu jenen, die vor zehn Jahren das Massaker im Pariser Szenesaal Bataclan überlebten. Sie sagte bei dem Prozess gegen die Attentäter aus.
Vor zehn Jahren, am 13. November 2015, richteten drei Terroristen im Pariser Szenesaal Bataclan während eines Konzertes ein Massaker an. Kurz zuvor hatten andere Kommando bereits vor dem Stade de France und auf mehreren Pariser Bistroterrassen gewütet. Die schreckliche Bilanz der Terrornacht: 130 Tote und über 400 Verletzte. Unter ihnen war die Informatikerin und Rockmusikliebhaberin Stéphanie Zarev (52). Wir trafen sie in ihrer Banlieue-Wohnung südlich von Paris.