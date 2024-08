1. Spieltag: Bundesliga: Stuttgart verliert zum Auftakt - Leipzig siegt

Der VfB Stuttgart hat sich den ersten Spieltag sicher anders vorgestellt. In Freiburg feiern die Gastgeber. Der Neuling aus Kiel gewinnt nicht, darf aber kurz jubeln.

Berlin - Vizemeister VfB Stuttgart ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Schwaben verloren am Samstag mit 1:3 (1:1) beim SC Freiburg. Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig gewann mit 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum. Liganeuling Holstein Kiel unterlag bei der Premiere mit 2:3 (0:2) bei der TSG Hoffenheim, die befürchteten Proteste der Fans der Gastgeber gegen die Personalpolitik der TSG blieben weitestgehend aus.

Der FC Augsburg und Werder Bremen trennten sich 2:2 (2:1), der FSV Mainz 05 und der 1. FC Union Berlin 1:1 (0:0). Am Abend (18.30 Uhr/Sky) spielt Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Am Freitag hatte Meister Bayer Leverkusen die Saison mit einem 3:2 (2:0) bei Borussia Mönchengladbach eröffnet.

Freiburg dreht Partie gegen Stuttgart

Für Vizemeister Stuttgart war Neuzugang Ermedin Demirovic (2.) früh in Freiburg erfolgreich. Dann aber traf Freiburgs Lukas Kübler (27.) mit einem sehenswerten Schuss aus gut 25 Metern zum Ausgleich. Ritsu Doan (54.) drehte die Partie endgültig für das Team des neuen SC-Trainers Julian Schuster, ehe Kübler (61.) noch erhöhte.

Neuzugang Antonio Nusa (59.) brachte Leipzig in der zweiten Halbzeit in Führung. Der 19-Jährige war erst kurz zuvor eingewechselt worden. Kurz vor Schluss sah Leipzigs Willi Orban nach einer Notbremse die Rote Karte (85.).

In Hoffenheim traf Andrej Kramaric (6.) per Foulelfmeter für die Gastgeber. Der Kieler Torwart Timon Weiner hatte zuvor Marius Bülter gefoult. Wieder Kramaric sorgte in der 37. für die beruhigende Pausenführung der Kraichgauer. Alexander Bernhardsson (63.) erzielte das geschichtsträchtige erste Bundesliga-Tor für einen Club aus Schleswig-Holstein. Ein Wermutstropfen: Andu Kelati sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (82.). Kramaric (87.) entschied die Partie scheinbar endgültig, doch Shuto Machino (89.) gelang noch einmal der Anschlusstreffer.

Viele Tore in Augsburg

Bremen ging zunächst durch Felix Agu (12.) in Führung, doch Augsburgs Elvis Rexhbecaj (16.) gelang zeitig der Ausgleich. Neuzugang Samuel Essende (35.) traf dann für die Gastgeber zur Führung, ehe der eingewechselte Justin Njinmah (58.) wieder für Bremen erfolgreich war.

Bei der Rückkehr von Union-Trainer Bo Svensson zu seinem früheren Club nach Mainz traf nach dem Seitenwechsel Nadiem Amiri (53.) per direkt verwandeltem Freistoß aus gut 30 Metern für die Gastgeber. Laszlo Benes (75.) erzielte den Ausgleich.