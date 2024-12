1. Platz bei Meisterschaft: Kommt die beste Barbecue-Soße der Welt aus Renningen?

1 Mächtig stolz: Als Teil des neunköpfigen „Black Forrest BBQ Team“ holte Martin Kohler den ersten Platz in der Kategorie Soße. Foto: Moritz Hertneck

Beim berühmten Barbecue-Contest „The Jack“ in Tennessee holt ein deutsches Team den ersten Platz für die beste Sauce. Ihr Schöpfer: Der Renninger Metzger Martin Kohler.











Was braucht eine richtig gute Barbecue-Soße? Martin Kohler ist sich sicher: „Eine gute Süße, etwas Schärfe, ein bisschen Glanz“, sagt er. Von allem ein wenig. Und: „Es muss passen auf den ersten Löffel.“ Seine hausgemachte Barbecue-Soße, die der Metzgermeister aus Renningen auch in seiner Metzgerei verkauft, bringt wohl all das mit. Denn bei der renommierten Barbecue-Meisterschaft „The Jack“, die jährlich in Lynchburg, Tennessee, vom Spirituosenhersteller Jack Daniels ausgetragen wird, hat eben jene Soße kürzlich den ersten Platz geholt – und das von rund 90.