Corona-Impfung in Baden-Württemberg Diese Personen sind ab Mitte Mai an der Reihe

Wie Sozialminister Manfred Lucha am Donnerstag mitteilt, sind Beschäftigte der sogenannten kritischen Infrastruktur in Baden-Württemberg ab Mitte Mai beim Impfen an der Reihe. Diese Gruppen zählen dazu.