1. Mai bei Bönnigheim: 25-Jähriger will Streit schlichten und wird bewusstlos geschlagen

1 Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Florianshütte bei Bönnigheim. Foto: Simon Granville (Archiv)

Ein Sprinterfahrer ist in Bönnigheim mit einem Maiwanderer aneinander geraten. Ein Unbeteiligter will schlichten - und wird unvermittelt von einem Unbekannten niedergeschlagen.











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Ein 25-Jähriger ist am 1. Mai in Bönnigheim bewusstlos geschlagen worden, nachdem er versucht hatte, einen Streit zu schlichten. Laut Polizei waren gegen 17 Uhr ein Sprinterfahrer und mehrere Maiwanderer auf einem Feldweg nahe der Florianshütte aufeinandergetroffen. Zwischen dem Mann am Steuer und einem Fußgänger entbrannte aus noch unklarer Ursache ein Streit, in dessen Verlauf der Fahrer schließlich ausstieg.