Christlicher Nationalismus auf dem Vormarsch: Trumps zweite Amtszeit rückt Religion und Macht gefährlich nah zusammen. Theologen warnen vor wachsender Polarisierung.
„Make America great again“ – und das am liebsten mit göttlichem Beistand. Schon die Amtseinführung Donald Trumps im Januar 2025 war durchdrungen von religiösen Symbolen und einem fast messianischen Heilsversprechen, das sich in seiner Person zu erfüllen schien. Zum Jahrestag seiner Wiederwahl haben USA-Experten die religiös-politische Lage des Landes analysiert.