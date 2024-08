1. Göppinger SV verliert bei Eintracht Trier: Coveli-Team bleibt vor Saisonhöhepunkt gegen Kickers sieglos

Gianni Coveli redete nicht groß drumherum: „Man muss es neidlos anerkennen, das war ein verdienter Sieg für Eintracht Trier“, sagte der Trainer von Fußball-Regionalligist 1. Göppinger SV nach der 0:2(0:1)-Niederlage vor 2856 Zuschauern im Moselstadion beim Mitaufsteiger. Sven König (41.) und Hokon Sossah (82.) hatten die Tore erzielt. „Ich bin zufrieden, dass wir Trier das Leben schwer gemacht haben. Aber letztendlich hat bei uns beim letzten, entscheidenden Ball die Genauigkeit gefehlt, das hat ein bisschen weh getan“, sagte Coveli, der einräumte: „Was die Qualität bei eigenem Ballbesitz betrifft, war das nicht das, was wir können.“

Nach fünf Spieltagen hat der GSV nun zwei Punkte auf dem Konto – erkämpft durch das 2:2 zum Auftakt beim SGV Freiberg und zu Hause beim 1:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Niederlagen gab es gegen die TSG 1899 Hoffenheim II (3:4), beim Bahlinger SC (0:1) und eben jetzt in Trier.

4000 Zuschauer werden erwartet

Die nächste Chance auf den ersten Dreier bietet sich am kommenden Freitag (19 Uhr). Dann kommt Spitzenreiter Stuttgarter Kickers zum württembergischen Derby. Rund 4000 Zuschauer werden zu einem der beiden Saisonhöhepunkte (neben dem Gastspiel von Kickers Offenbach) im Stadion an der Hohenstaufenstraße erwartet. Über die Favoritenrolle muss nicht diskutiert werden, doch in den Duellen in der Oberliga und im WFV-Pokal verlangte der GSV den Kickers in den vergangenen Jahren bei den Heimspielen alles ab.

Die Brisanz ist groß, auch weil viele Spieler schon für beide Clubs aktiv werden. Die aktuellen Kickers-Akteure Kevin Dicklhuber und Marcel Schmidts spielten schon für Göppingen, aus dem derzeitigen GSV-Kader trugen Leon Braun, Oguzhan Kececi, Tyron Profis, Aron Viventi, Mo Baroudi früher den Dress der Blauen auch in der ersten Mannschaft, Enrico Piu, Luca Piljek, David Trivunic waren in der Kickers-Jugend aktiv. Bei den Pflichtspielduellen in Stuttgart war für Göppingen nie etwas zu holen: 4:1, 5:1, 2:0, 1:0, 4:0 (WFV-Pokal) lauteten die Ergebnisse im Gazi-Stadion in den vergangenen Jahren. Anders sah es in den umkämpften Spielen im Stadion an der Hohenstaufenstraße aus.

Pflichtspielduelle in Göppingen

GSV – Kickers 3:4 n.E. (WFV-Pokal, zweite Runde, 29. Juli 2023, Zuschauer 1600)

GSV – Kickers 0:1 (Oberliga/14. Oktober 2022, Tor durch Dicklhubers Freistoß, Zuschauer 3300)

GSV – Kickers 0:1 (Oberliga/7. Mai 2022, Tor durch Dicklhubers Elfmeter, Zuschauer 2800)

GSV – Kickers 2:0 (Oberliga/30. September 2020, Zuschauer 500, während Corona-Zeit)

GSV – Kickers 0:0 (Oberliga/22. April 2019, Zuschauer 4000)

Termine

Pflichtspiele

SGV Freiberg – 1. Göppinger SV 2:2, SC Geislingen – GSV 0:7 (WFV-Pokal, zweite Runde), GSV – TSG 1899 Hoffenheim II 3:4, VfR Aalen – GSV (0:1/WFV-Pokal, dritte Runde), Bahlinger SC – GSV 1:0, GSV – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:1, Eintracht Trier – GSV 2:0, GSV – Stuttgarter Kickers (30. August, 19 Uhr), 1. FSV Mainz 05 II – GSV (8. September, 14 Uhr), GSV – Hessen Kassel (15. September, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – GSV (18. September, 17.15 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), Eintracht Frankfurt II – GSV (20. September, 19 Uhr), GSV – FC 08 Homburg (28. September, 14 Uhr). (jüf)